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Alanya Çevre Yolu’nda geniş çaplı radar uygulaması

Alanya'da geçtiğimiz günlerde trafiğe yeni açılan ve bir grup vatandaşın yol güvenliği olmadığı gerekçesiyle protesto ettiği çevre yolunda polis, geniş kapsamlı radar uygulaması yaptı

Alanya Çevre Yolu’nda geniş çaplı radar uygulaması

Alanya'da geçtiğimiz günlerde trafiğe yeni açılan ve bir grup vatandaşın yol güvenliği olmadığı gerekçesiyle protesto ettiği çevre yolunda polis, geniş kapsamlı radar uygulaması yaptı

07 Ocak 2018 Pazar 16:04
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GEÇTİĞİMİZ hafta araç trafiğine açılan Alanya Çevre Yolu’nda meydana gelen kazaların ardından çevrede yaşayan vatandaşlar tepki göstermişti. En son geçtiğimiz gün 9 yaşındaki bir çocuğun karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil tarafından çarpılarak yoğun bakıma kaldırıldığı yolda, alt geçit ya da üst geçit olmadığı gerekçesiyle yaklaşık 100 kişi ellerinde dövizlerle Hacıbaba Mezarlığı önünde toplanarak durumu protesto edip, yetkililerden yardım istemişti. Dün ve bugün ise Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş kapsamlı radar uygulaması yaptı. Trafik ekiplerinin, hız limitini aşan araçları durdurarak sürücülere para cezası uyguladığı kaydedildi. Bölgede yapılan 12 polisin katılımıyla yapılan radar uygulamasında şu ana kadar 44 araca toplam 14 bin 720 TL para cezası kesildiği belirtilirken, jandarma ekiplerinin ise yolun kendisine ait sorumluluk alanında uygulama yaptığı öğrenildi. Uygulamaların sıklıkla devam edeceği ifade edildi.

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Son Güncelleme: 07.01.2018 16:23
Anahtar Kelimeler:
Alanya çevre YoluPolisRadar Uygulaması
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