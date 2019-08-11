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Son Dakika

Alanya çevre yolunda feci kaza! 2 kişi ağır yaralandı

Alman erkek turistte motosikletin çarpmasıyla birlikte motosiklet sürücüsüyle birlikte feci şekilde ağır yaralandılar.

ASAYİŞ 11.08.2019, 22:53 11.08.2019, 23:36 Melike Temir
Alanya çevre yolunda feci kaza! 2 kişi ağır yaralandı
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Mehmet AL
ALANYA'da gece saat 22:00 sıralarında Oba istikametinden-Alanya'ya giden 28 yaşındaki Beşir D. sevk ve idaresindeki 42 CIT 06 plakalı motosiklet yaya olarak karşıdan karşıya geçen 50 yaşındaki  erkek Alman turist Ferid Planıc'e çarpması sonucunda  motosiklet sürücüsüyle birlikte asfalt zemine düşerek ağır yaralandılar. Alman erkek turist sağ baçağından ağıır yaralınırken motosiklet sürücüsü ise başından aldığı darbeyle yaralandı. yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla ALKÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Alman turisttin sağ bacağındaki kanama durmayınca doktorlar Alman turistti Ameliyata aldı. motosiklet sürücüsü Beşir D. ise müşade altına alındığı belirtildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#Alanya #Alanya Çevreyolu #alanya son dakika #kaza #Yaralı
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