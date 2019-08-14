Alanya Çayarası Yaylası'nda feci kaza! 1'i çocuk 5 yaralı

Mehmet AL

KAZA, Kurban Bayramının 2'nci gününde öğle saatlerinde Çayarası Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıvelliler istikametinden Demirtaş Mahallesi istikametine seyir halinde giden Erdoğan Aksal'ın kullandığı 07 AKY 93 plakalı otomobil Çayarasındaki yolun altındaki dere yatağına devrilip takla atarak uçurumun kıyısında durdu.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü Erdağon Aksal ile birlikte aynı aileden Eda Aksal, Emire Aksal, Mustafa Aksal ve 7 yaşındaki Tuana Aksoy yaralandılar. çevreden geçen vatandaşlar tarafından 112 acil ve jandarma ekiplerine haber verildi olay yerine gelen sağlık ekiplerince araç içersinden vatandaşların yardımıyla çıkartılan yaralılardan Araç sürücüsü Erdoğan Aksal ve Eda Aksal ambulansla ALKÜ Hastanesine, Emire Aksal, Mustafa Aksal ve 7 yaşındaki Tuana Aksoy Alanya Yaşam Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.