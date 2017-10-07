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Alanya Çamlıca'da feci kaza! Geri manevra yapan araç uçurumdan yuvarlandı

Alanya'da geri manevra yapan sürücü, otomobiliyle yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3.5 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Alanya Çamlıca'da feci kaza! Geri manevra yapan araç uçurumdan yuvarlandı

Alanya'da geri manevra yapan sürücü, otomobiliyle yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3.5 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

07 Ekim 2017 Cumartesi 13:59
Alanya Çamlıca'da feci kaza! Geri manevra yapan araç uçurumdan yuvarlandı
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KAZA dün saat 23.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, misafirlik dönüşü eşi Hava Süzen çocukları Eren Süzel (6) ve Bayram Süzel (3.5) ile uçurumunda kenarında park halinde bulunan 07 NV 999 plakalı otomobile binen Mehmet Süzel geri manevra yaparken, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada şans eseri sürücü, eşi ve büyük oğlu yara almazken Bayram Süzel ağır yaralandı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa müdahale ederek ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Bayram Süzel doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bayram Süzel'in cenazesi otopsi sonrasında Gazipaşa'da toprağa verileceği öğrenildi. Mehmet Süzel, eşi Hava ve büyük oğlu Eren'in yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 14:53
Anahtar Kelimeler:
çamlıca MahallesiAlanyaÇamlıcaTrafik KazasıMehmet SüzelBayram Süzel
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