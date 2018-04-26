Alanya Belediye Meclisi'nde sürpriz istifa

PAYALLAR Belediye Başkanlığı döneminde tüm kısıtlı imkanlara karşın belediyeyi bir şirket gibi yöneterek, beldesine belediyenin imkanlarının üstünde hizmetler getirmeyi başaran Abdullah Öztürk, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ( MHP) milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmak için Alanya Belediye Meclisi üyeliğinden bugün istifa etti. Abdullah Öztürk, milletvekili aday adaylığı için yasal başvuru süresi içersinde MHP'ye başvuracağını açıkladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Abdullah Öztürk'ün, milletvekili aday adayı olacağını açıklaması Alanya kamuoyunda ve siyasi kulislerde büyük heyecan yarattı. Aday adayı olmaya karar vermeden çevresiyle, yakın dostlarıyla ve parti kurmaylarıyla istişare eden Öztürk, "Milletvekili adaylığı noktasında partimin vereceği karara saygılı olacağım. Aday gösterileyim ve gösterilmeyeyim ilk günkü heyecanla partimin başarısı için çalışacağım. Milletvekili aday adayı olacak tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. Aday adaylığı için karar vermem sürecinde beni telefonla arayan ve bizzat işyerime gelerek destek veren herkese teşekkür ederim"dedi.