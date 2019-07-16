Alanya Barlar Sokağı'nda korkunç cinayet! Kalbinden bıçaklandı

EDİNİLEN bilgiye göre olay gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Alanya Barlar Sokağı'nda yer alan bir barda barmen olarak çalışan genç, barın kapanış saatine yakın müşterilerden birinin hesaba itiraz etmesi sonucu çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak feci şekilde can verdi. Müşteriler ile barın çalışanları arasında çıkan kavgada barmenlerin hesaba karşı çıkan müşterilere saldırdığı, bu arada katil zanlısının barmen genci kalbinden bıçakladığı öğrenildi. Olay sonrası katil zanlısı müşterinin emniyet güçlerine teslim olduğu bildirilirken Polis olayla ilgili soruştuma başlattı.