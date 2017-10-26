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Alanya Balıkçı Hali'ni kana bulayan zanlı adliyede

Alanya'da iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma sonucunda çıkan silahlı çatışmada 2 kişiyi yaralayan şüpheli Yusuf D. bu sabah Adliyeye sevk edildi

Alanya Balıkçı Hali'ni kana bulayan zanlı adliyede

Alanya'da iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma sonucunda çıkan silahlı çatışmada 2 kişiyi yaralayan şüpheli Yusuf D. bu sabah Adliyeye sevk edildi

26 Ekim 2017 Perşembe 10:23
Alanya Balıkçı Hali'ni kana bulayan zanlı adliyede
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Mehmet AL
OLAY, Balıkçı Hali'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışmada şüpheli Yusuf D.(34), elindeki silahla İsmail M(38),ve Sağlam D(29) yaraladı, vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. yaralılar ambulansla Özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı zanlı Yusuf D. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
şüpheli Yusuf D.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesinin ardından bu sabah Adliye'ye sevk edildi.

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Alanya Balık Hali'nde silahlı saldırı: 2 yaralı
Alanya Balık Hali'nde silahlı saldırı: 2 yaralı
Son Güncelleme: 26.10.2017 12:45
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAdliyeBalıkçı HaliSilahYaralama
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