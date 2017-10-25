Alanya Balık Hali'nde silahlı saldırı: 2 yaralı

MEHMET AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Saray Mahallesi'nde bulunan Ucuz Halk Pazarı içerisindeki Alanya Balık Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen iki kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında silahına sarılan zanlı Yusuf D. (34), İsmail M. (38) ve Sağlam D'yi (29) vurdu. Vatandaşlar olayı 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan Yusuf D. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf D, ifadesi alınmak üzere Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.