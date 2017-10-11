Alanya Avsallar'da intihar girişimi

EDİNİLEN bilgiye göre olay, bugün saat 07.00 sıralarında Avsallar Mahallesi, Lale Sokak’ta meydana geldi. Eşi G.K.'ya şiddet uyguladığı için evden bir ay uzaklaştırması olduğu iddia edilen Ali Osman K. bu sabah 5 katlı inşaatın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye binanın altına şişme branda açarak önlem aldı. Çatıya çıkan İncekum Jandarma Karakolunda görevli askerler, eşi G.K'yı da çatıya çıkardı. Yaklaşık iki saat süren ikna çabaları sonucu Ali Osman K. çatıdan indirildi. Olay yerindeki ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Ali Osman K. ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Edinilen bilgilere göre, bir otelde saha görevlisi olarak çalışan bir çocuk babası Ali Osman K. bir ay evden uzaklaştırması olduğu halde dün akşam Avsallar'daki evine gitti. Eşiyle tartışan Ali Osman K. ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola getirilerek ifadesi alındı.