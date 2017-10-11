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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Alanya Avsallar'da intihar girişimi

Alanya’nın Avsallar Mahallesi'nde 5 katlı inşaatın çatısına çıkıp intihara teşebbüs eden Ali Osman K.,  jandarma tarafından ikna edilerek intihar girişimden vaz geçirildi

Alanya Avsallar'da intihar girişimi

Alanya’nın Avsallar Mahallesi'nde 5 katlı inşaatın çatısına çıkıp intihara teşebbüs eden Ali Osman K.,  jandarma tarafından ikna edilerek intihar girişimden vaz geçirildi

11 Ekim 2017 Çarşamba 11:55
Alanya Avsallar'da intihar girişimi
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, bugün saat 07.00 sıralarında Avsallar Mahallesi, Lale Sokak’ta meydana geldi. Eşi G.K.'ya şiddet uyguladığı için evden bir ay uzaklaştırması olduğu iddia edilen Ali Osman K. bu sabah 5 katlı inşaatın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma,  itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye binanın altına şişme branda açarak önlem aldı. Çatıya çıkan İncekum Jandarma Karakolunda görevli askerler, eşi G.K'yı da çatıya çıkardı. Yaklaşık iki saat süren ikna çabaları sonucu Ali Osman K. çatıdan indirildi. Olay yerindeki ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Ali Osman K. ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.  Edinilen bilgilere göre,  bir otelde saha görevlisi olarak çalışan bir çocuk babası Ali Osman K. bir ay evden uzaklaştırması olduğu halde dün akşam Avsallar'daki evine gitti. Eşiyle tartışan Ali Osman K. ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola getirilerek ifadesi alındı.

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AvsallarAlanyaIntihar GirişimiAsayiş
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