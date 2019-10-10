Alanya - Anamur yolunda feci kaza
Gazipaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluşurken, can kaybı ya da yaralanan olmadı
ASAYİŞ 10.10.2019, 22:47 10.10.2019, 22:50
KAZA, dün saat 13.00 sıralarında D400 Karayolu, Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Alanya'dan Anamur istikametine seyir halindeki, sürücüleri açıklanmayan 07 GAB 28 plakalı otomobille 48 SZ 789 plakalı otomobil Merkez Anadolu Lisesi karşısında yayaya yol vermek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen 33 CYV 03 plakalı otomobil duramayarak önce yol vermek isteyen araçlara, ardından da park halindeki 07 UR 636 plakalı araca çarparak durdu. Kazada park halindeki 07 UL 314 plakalı kamyonet de zarar gördü.
Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı.
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