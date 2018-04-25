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Alanya ALKÜ Hastanesi kavşağı bubi tuzağı gibi

Alaadin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni hizmet binasının bulunduğu bölgede yaşanan trafik kazaları bölge halkını isyan ettirdi

Alanya ALKÜ Hastanesi kavşağı bubi tuzağı gibi

Alaadin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni hizmet binasının bulunduğu bölgede yaşanan trafik kazaları bölge halkını isyan ettirdi

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:18
Alanya ALKÜ Hastanesi kavşağı bubi tuzağı gibi
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HASTANE binasının Oba Mahallesi’ne taşınmasının ardından bölgede araç ve yaya trafiği de arttı. Bununla beraber sinyalizasyon sisteminin kurulmaması bölgede sık sık trafik kazası yaşanmasına neden oluyor. İşaret ve levhaların da yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, ana yoldan gelen sürücülerle yan yoldan gelen sürücülerin kara düzenle trafikte seyrettiklerini ve geçiş üstünlüğünü bilmeyen sürücülerin kazaya sebebiyet verdiklerini belirttiler. Neredeyse her gün yaşanan kazalardan bıktıklarını belirten sürücüler yetkilileri göreve davet ettiler.

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Son Güncelleme: 25.04.2018 10:26
Anahtar Kelimeler:
Alaadin Keykubat ÜniversitesiHastane
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