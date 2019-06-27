Alanya Adliyesi örnek bir karara imza attı! Eroin satışına 12,5 yıl hapis cezası

Mehmet AL

ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık K.E. ve avukatları katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen K.E., beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık K.E.’yi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. 3 Kasım 2018 tarihinde Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, K.E. adlı şahsın eroin maddesi sattığı bilgisine ulaştı. Şahsın işyeri çevresinde tertibat alan polis, motosikletle gelen bir kadınla buluştuğunu tespit etti. Şahsın kadına beyaz kağıda sarılı vaziyette 58 gram eroin maddesi verdiğini gören polis, kadını durdurarak cüzdanındaki uyuşturucu maddeye el koydu. Uyuşturucuyu K.E.’den aldığını söyleyen kadının evinde yapılan aramada ise vitrin içerisinde beyaz bir kağıda sarılı 2,95 gram eroin ile 1,90 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli K.E.’nin ikametinde yapılan aramada ise eroin maddesi bulundu. 8 ay önce Alanya Emniyet Müdürlüğü’nce gözaltına alınan ve cezaevine gönderilen şüpheli K.E. hakkında karar verildi. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında şahsa tam 12,5 yıl hapis cezası verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 14:56