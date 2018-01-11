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Alanya Adliyesi önünde kadın kavgası! Polis zor ayırdı

Alanya Adliyesi'nde duruşma çıkışı kavga eden iki kadını, adliye polisi ayırdı

Alanya Adliyesi önünde kadın kavgası! Polis zor ayırdı

Alanya Adliyesi'nde duruşma çıkışı kavga eden iki kadını, adliye polisi ayırdı

11 Ocak 2018 Perşembe 14:00
Alanya Adliyesi önünde kadın kavgası! Polis zor ayırdı
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Mehmet AL
ALANYA Adliyesi'ndeki duruşmadan çıkan iki kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı  kavgaya tutuştu. Adliye binası çıkışında K.K(38) ve S.Ü(38) kavga ettiler. Kavgaya müdahele eden polis memurları, kavgaya karışan 2 kadını gözaltına aldı. Kadınlar, Cumhuriyet Polis Merkezi'nde ifadelerinin alınması için Önleyici Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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