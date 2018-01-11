Alanya Adliyesi önünde kadın kavgası! Polis zor ayırdı

Mehmet AL
ALANYA Adliyesi'ndeki duruşmadan çıkan iki kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu. Adliye binası çıkışında K.K(38) ve S.Ü(38) kavga ettiler. Kavgaya müdahele eden polis memurları, kavgaya karışan 2 kadını gözaltına aldı. Kadınlar, Cumhuriyet Polis Merkezi'nde ifadelerinin alınması için Önleyici Büro Amirliği'ne teslim edildi.
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