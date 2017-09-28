Alanya Adliyesi önünde feci kaza! 1 ağır yaralı

Mehmet AL EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya Adliyesi önündeki kaza da Antalya istkimatine giden H.K, sevk ve idaresindeki 07 HB 473 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan adı öğrenilemeyen kadına çarptı. Çarpma sonucunda otomobilin ön camı patlarken asfalt zemine düşen kadın ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan kadın çağırılan 112 acil ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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