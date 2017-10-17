Alanya Adliyesi'ne boşanmak için geldi hapis cezasına çarptırıldı

Mehmet AL
ALANYA Adliyesi'nde boşanmak için Aile Mahkemesi'ne gelen bir kadın duruşmada hakime hakaret edince adliye polisince gözaltına alındı. Kadın duruşma hakimi tarafından 3 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak cezaevine gönderilirken, Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakime karşı geldikten sonra kaçan bir kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ikametgahında yakalanarak gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne götürülen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece hakime hakaret suçundan 45 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.