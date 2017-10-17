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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Alanya Adliyesi'ne boşanmak için geldi hapis cezasına çarptırıldı

Alanya Adliyesi'nde Aile Mahkemesi'nde ve Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakime hakaret eden biri kadın 2 kişi tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi

Alanya Adliyesi'ne boşanmak için geldi hapis cezasına çarptırıldı

Alanya Adliyesi'nde Aile Mahkemesi'nde ve Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakime hakaret eden biri kadın 2 kişi tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi

17 Ekim 2017 Salı 13:42
Alanya Adliyesi'ne boşanmak için geldi hapis cezasına çarptırıldı
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Mehmet AL
ALANYA Adliyesi'nde boşanmak için Aile Mahkemesi'ne gelen bir kadın duruşmada hakime hakaret edince adliye polisince gözaltına alındı. Kadın duruşma hakimi tarafından 3 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak cezaevine gönderilirken, Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakime karşı geldikten sonra kaçan bir kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ikametgahında yakalanarak gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne götürülen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece hakime hakaret suçundan 45 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

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Son Güncelleme: 17.10.2017 13:58
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Alanya AdliyesiHakimHakime HakaretCezaevi
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