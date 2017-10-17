Alanya Adliyesi'ne boşanmak için geldi hapis cezasına çarptırıldı

Mehmet AL

ALANYA Adliyesi'nde boşanmak için Aile Mahkemesi'ne gelen bir kadın duruşmada hakime hakaret edince adliye polisince gözaltına alındı. Kadın duruşma hakimi tarafından 3 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak cezaevine gönderilirken, Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakime karşı geldikten sonra kaçan bir kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ikametgahında yakalanarak gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne götürülen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece hakime hakaret suçundan 45 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.