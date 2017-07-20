Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya Adliyesi'nden emekli memur infaz edildi

Gazipaşa’da emekli zabıt katibi Çetin Okatan, dere kenarında göğsünden tek kurşunla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma Okatan’ın aracıyla kayıplara karışan arkadaşının bulunması için çalışma başlattı

Alanya Adliyesi'nden emekli memur infaz edildi

Gazipaşa’da emekli zabıt katibi Çetin Okatan, dere kenarında göğsünden tek kurşunla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma Okatan’ın aracıyla kayıplara karışan arkadaşının bulunması için çalışma başlattı

20 Temmuz 2017 Perşembe 19:41
banner404

GAZİPAŞA'YA bağlı Hasdere Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında abdest almak için dereye inenler taş köprünün ayağında erkek cesedi olduğunu fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede göğsünden tek kurşunla vurulan cesedin Çetin Okatan’a ait olduğu belirlendi.
Jandarma ekipleri dedektörle olay yerinde tabanca ve boş kovan aradı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma Okatan’ın bugün Gazipaşa’ya bir arkadaşıyla birlikte geldiğini ve en son bir marketten birlikte alışveriş yaptıklarını tespit etti. Jandarma Okatan’a ait araçla ortadan kaybolduğu belirlenen arkadaşının bulunması için çalışma başlattı. Savcının incelemesinin ardından Okatan’ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Çetin Okatan’ın Alanya Adliyesi’nde uzun yıllar zabıt katibi olarak görev yaptığı ve kısa süre önce emekli olduğu belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.07.2017 17:42
Anahtar Kelimeler:
Alanya AdliyesiGazipaşaMemura Infaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kazim Demir 2017-07-21 02:50:16

20-07-2017 saat 11 gibi çetin abiyi telefonla aradım,hal hatır sordum! Bana çok iyi olduğunu söyledi,kendisini Aile mahkemesi kaleminden tanırım,Haberi aldığımda inanamadım doğru olamaz dedim,Çok üzüldüm! Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum! Allah rahmet etsin,nur içinde yatsın!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Alanya'da tanıştığı adam hayatını kararttı
Alanya'da tanıştığı adam hayatını kararttı
9 ay önce evlendi, 3 aylık hamileyken kendini astı
9 ay önce evlendi, 3 aylık hamileyken kendini astı
Alanya’da karısını öldüren kişi de öldü
Alanya’da karısını öldüren kişi de öldü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim