Alanya Adliyesi'nden emekli memur infaz edildi

GAZİPAŞA'YA bağlı Hasdere Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında abdest almak için dereye inenler taş köprünün ayağında erkek cesedi olduğunu fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede göğsünden tek kurşunla vurulan cesedin Çetin Okatan’a ait olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri dedektörle olay yerinde tabanca ve boş kovan aradı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma Okatan’ın bugün Gazipaşa’ya bir arkadaşıyla birlikte geldiğini ve en son bir marketten birlikte alışveriş yaptıklarını tespit etti. Jandarma Okatan’a ait araçla ortadan kaybolduğu belirlenen arkadaşının bulunması için çalışma başlattı. Savcının incelemesinin ardından Okatan’ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Çetin Okatan’ın Alanya Adliyesi’nde uzun yıllar zabıt katibi olarak görev yaptığı ve kısa süre önce emekli olduğu belirtildi.