Akü hırsızları satış yaparken yakalandı

Aksu'da park halinde bir araçtan çaldıkları aküyü motosiklet ile satmaya çalışan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Akü hırsızları satış yaparken yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre ilçede şüpheli kişilerin motosiklet ile ellerinde bulunan bir aküyü satmaya çalıştığı ihbarını alan Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede şahısları yakaladı. Ekipler, şahıslara aküyü nereden aldıklarını sorması üzerine herhangi bir cevap alamadı. Ekiplerin soruları karşısında suçlarını itiraf eden şüpheliler, aküyü park halinde bulunan otodan gece saatlerinde anahtarla sökerek çaldıklarını söyledi. Şüphelileri gözaltına alan ekipler, daha sonra park halindeki aracın sahibine ulaştı. Aküyü sahibine teslim eden ekipler, yaşı 18 yaşından küçük olan A.Ş.’yi çocuk şubeye teslim ederken, diğer şüpheliyi ise gözaltına aldı.

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