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Akü hırsızı kardeşler polisten kaçamadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde halk otobüsü ve kamyonetlerden akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen iki kardeş gözaltına alındı

Akü hırsızı kardeşler polisten kaçamadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde halk otobüsü ve kamyonetlerden akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen iki kardeş gözaltına alındı

14 Ekim 2017 Cumartesi 14:26
Akü hırsızı kardeşler polisten kaçamadı
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde son dönemde halk otobüsü ve kamyonetlerden akü hırsızlıklarının arttığı ihbarı üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsızlıkların olduğu bölgelerdeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini belirledi. Polis, takibe aldığı S.H.(26) ve D.H.(23) kardeşleri akü hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı. Asayiş Şubede ifade işlemleri tamamlanan iki kardeş adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Emniyet MüdürlüğüAntalyaMuratpaşa
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