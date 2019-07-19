Akseki SYDV Müdürü, zimmetten tutuklandı

AKSEKİ SYDV Müdürü Abdullah Çatlı'nın yardıma muhtaç vatandaşlara ayni ve nakdi dağıtılmak üzere oluşturulan bütçeden yaklaşık 1 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği iddia edildi. İddialar üzerine Çatlı, 18 Haziran günü ortadan kayboldu. Bu tarihten itibaren cep telefonuna da ulaşılamayan Abdullah Çatlı hakkında Akseki Kaymakamlığı idari soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonunda Çatlı'nın vakfa ait yaklaşık 1 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği belirlendi. Kaymakamlık, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Abdullah Çatlı, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çatlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.