Akşam tahliye edildi, gece gözaltına alındı, adamları kapıda yıkıldı

İSTANBUL Çağlayan'da çıkan olaylar nedeniyle Silivri'de yoğun güvenlik önlemleri altında görülen Sarallar-Şahinler davasında tahliye kararı çıkan Sedat Şahin, başka bir soruşturmadan dolayı tekrar gözaltına alındı.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Şahin ve Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu, 17'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı dava çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Çağlayan'dan alınıp Silivri'de yapılmasına karar verildi. Sabah saatlerinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinin karşısındaki binada yer alan duruşma salonunda yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada Sedat Şahin hakkında tahliye kararı çıktı.

CEZAEVİ KAPISINDA GÖZALTINA ALINDI

Tahliye kararının ardından Sedat Şahin başka bir soruşturmadan dolayı cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan Sedat Şahin, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesindeki Emniyet Yerleşkesine götürüldü.

ADAMLARI YIKILDI

Silivri Cezaevi önündeki liderlerinin tahliyesini bekleyen adamları, Şahin hakkında çıkan gözaltı kararıyla büyük yıkıntı yaşadı.