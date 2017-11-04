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Akşam tahliye edildi, gece gözaltına alındı, adamları kapıda yıkıldı

Sarallar-Şahinler davasında hakkında tahliye kararı verilen Sedat Şahin, başka bir suçtan cezaevi çıkışında gözaltına alındı. Şahin'in kapıda bekleyen adamları yıkıldı

Akşam tahliye edildi, gece gözaltına alındı, adamları kapıda yıkıldı

Sarallar-Şahinler davasında hakkında tahliye kararı verilen Sedat Şahin, başka bir suçtan cezaevi çıkışında gözaltına alındı. Şahin'in kapıda bekleyen adamları yıkıldı

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:06
Akşam tahliye edildi, gece gözaltına alındı, adamları kapıda yıkıldı
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İSTANBUL Çağlayan'da çıkan olaylar nedeniyle  Silivri'de yoğun güvenlik önlemleri altında görülen Sarallar-Şahinler davasında tahliye kararı çıkan  Sedat Şahin, başka bir soruşturmadan dolayı tekrar gözaltına alındı.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen  Sedat Şahin ve Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu, 17'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı dava çıkan olaylar nedeniyle  İstanbul  Çağlayan'dan alınıp  Silivri'de yapılmasına karar verildi.  Sabah saatlerinde  Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinin karşısındaki binada yer alan duruşma salonunda yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada  Sedat Şahin hakkında tahliye kararı çıktı.

CEZAEVİ KAPISINDA GÖZALTINA ALINDI

Tahliye kararının ardından  Sedat Şahin başka bir soruşturmadan dolayı cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan  Sedat Şahin, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesindeki Emniyet Yerleşkesine götürüldü.

ADAMLARI YIKILDI

Silivri Cezaevi önündeki liderlerinin tahliyesini bekleyen adamları, Şahin hakkında çıkan gözaltı kararıyla büyük yıkıntı yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
ÇağlayanİstanbulSilivriSedat ŞahinGüncel
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