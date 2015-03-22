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Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Gaziantep’te akrabalar arasında devam eden husumetin silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Gaziantep’te akrabalar arasında devam eden husumetin silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı

22 Mart 2015 Pazar 09:35
Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Daha önce aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında gece saat 00.30 sıralarında kavga çıktı. Gaziantep Konak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki kavga sokak çatışmasına dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada her iki taraftan da birer kişi yaralanırken cadde ve sokaklarda onlarca boş kovan olduğu belirlendi. Kavgada pompalı tüfekle yaralanan Murat K. ile pompalı tüfek ve bıçak darbeleriyle yaralanan Mustafa Kemal İ. Yaralandı. Yaralılardan Mustafa Kemal İ. Yakınları tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılırken diğer yaralı Murat K. ise Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Kemal İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler güvenlik şeridi çekerek kavganın yaşandığı yerde incelemede bulundu. Yapılan incelemede cadde ve sokaklarda pompalı tüfeklere ait onlarca boş kovan olduğu tespit edildi. İncelendikten sonra polis tarafından toplanan boş kovanlar, emniyete götürülürken olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Akraba olan iki ailenin daha önceden husumetli oldukları ve birkaç ay önce de tartıştıkları iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

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Son Güncelleme: 22.03.2015 08:36
Anahtar Kelimeler:
Akraba KavgasıGaziantep
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