Akın İpek iade talebiyle göz altına alındı

TRT Haber; İngiltere’de bulunan, FETÖ çatı davasının firari sanığı ve İpek-Koza Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı, eski medya patronu Hamdi Akın İpek’in İngiltere’de gözaltına alındığını duyurdu. BBC Türkçe de İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkililerinin, Türkiye’nin iade talebi doğrultusunda İpek’in gözaltına alındığını kendilerine açıkladığını duyurdu. Haberde; Akın İpek’in “Türkiye’ye iade talebinin ele alınacağı” duruşmanın Londra’daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde Eylül ayında görüleceğinin teyit edildiği belirtildi. İngiltere İçişleri Bakanlığının, davanın yargıya intikal etmesi sebebiyle konuyla ve kefalet koşullarıyla ilgili daha fazla bir açıklama yapamayacaklarını ifade ettikleri vurgulandı.

ADALET BAKANI “İADE İSTEDİK” DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İngiltere’nin başkenti Londra’da ev hapsi cezası alan FETÖ davası sanığı Akın İpek hakkında dün “Biz, ‘bunlar bağımsız Türk yargısına iade edilsin’ diyoruz” açıklamasında bulunmuştu.