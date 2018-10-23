Akılalmaz tuzak! Yaşlı kadını 100 bin TL dolandıran 4 kişi tutuklandı

ANTALYA'DA kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, 77 yaşındaki emekli bir kadını telefonla baskı altına alıp, 92 bin TL nakit para ve 10 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandıran 3'ü Suriyeli 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’da bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Dol Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa Akçakale'den kişi veya kişilerin telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, Konyaaltı ilçesinde emekli bir kadını baskı ve korku oluşturarak çeşitli bahanelerle parasını aldığını belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, kent merkezine gelmesi beklenen şahısların Manavgat ilçesinden geri dönüş yaptığını belirledi. Mersin Emniyet Müdürlüğünden yardım isteyen görevliler, Suriye uyruklu T.A., R.E.D. ve İ.R.’nin Silifke ilçesinde yakalanmasını sağladı. Araç içerisinde yapılan aramada 35 bin TL para ele geçirilirken, dolandırılan kişinin ise A.H. olduğu belirlendi.

A.H. isimli kadından alınan ifadeye göre, aynı şahısların 13-19 Ekim tarihleri arasında 92 bin TL nakit para, yaklaşık 10 bin TL değerinde 22 ayar altın Hint bileziği altın, Hint zinciri ve kolyesini, yaklaşık 2 bin TL değerinde altın zincir ve kolyesini, yaklaşık 5 bin TL değerinde de 2 tane altın bileziği ve 2 adet çeyrek altınını aldığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli sorgulanmak üzere Antalya’ya getirildi. Şüphelilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, Akçakale'den tekrar kadından para istenmesi üzerine 2 gün süren bir teknik ve fiziki takibe başladı. A.H., şüphelilerin istediği parayı verilen Liman Mahallesi 40. Sokak üzerindeki bir çöp konteynerinin altına bıraktı. Takipte olan polis ekipleri, şahısların parayı alması için yönlendirdikleri M.G.'yi kovalamaca sonucu ara sokaklarda yakaladı. Yapılan sorguda M.G.'nin, Suriye uyruklu T.A., R.E.D. ve İ.R. ile birlikte hareket ettiği belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3'ü Suriyeli 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

"Evini satmaya hazırlanıyordu"

Öte yandan, yaşlı kadının şüphelilerin baskılarından çok korktuğu ve kendilerine vermek üzere bankadan 35 bin TL kredi çektiği de öğrenildi. Dolandırıcılar, ayrıca yaşlı kadının bankada müdür olan oğlunu durumdan haberdar olmaması için uyardıkları A.H.'nin de sık sık kredi çekmesi üzerine bankacıların sorusuna, "Oğluma doğum günü hediyesi alacağım haberi olmasın" dediğini söylediği öğrenildi. A.H.'nin ayrıca evini de satmak için emlakçılarla ön görüşme yaptığı da kaydedildi.

Asayiş Şubedeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.