Akılalmaz olay! 2 Yaşındaki çocuk, korkunç şekilde can verdi

SİİRT'te, annesinin yaptığı yemeği merak edip kapağını açan 2 yaşındaki çocuk, yemeğin üzerine dökülmesiyle hayatını kaybetti.

ANNESİ MUTFAKTAN AYRILINCA OCAKTAKİ YEMEĞE YÖNELDİ

Alınan bilgiye göre, Pervari ilçesinin Köprüçay köyündeki evlerinde yörede "keşk" olarak adlandırılan süt ürünü yemek, kaynar haldeyken 2 yaşındaki Üveys İlbilgi'nin üzerine devrildi. Vücudunda yanıklar oluşan İlbilgi, yakınları tarafından Şirvan Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda öldü. İlbilgi'nin cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı.

ACILI AİLE AÇIKLAMA YAPTI

Morg önünde gazetecilere açıklama yapan çocuğun dayısı İsmail Koçak, yeğeninin, annesinin bulaşık yıkamaya gittiği sırada oyun oynadığını, tencerenin içindekini merak ettiğini ve bakmaya çalışırken yemeğin üzerine döküldüğünü belirtti. Koçak, "Tencerenin devrilmesi sonucu Üveys yandı. Çocuğu araçla hastaneye götürdüğüm sırada yarı yolda ambulans yetişerek müdahale etti. Takdiri ilahi. Yolda hayatını kaybetti." dedi.