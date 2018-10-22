Akılalmaz kaza! Öğrenci servisi duvara çarparak durabildi

KAZA, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir okula ait 07 C 1398 plakalı öğrenci servisi, okul çıkışı öğrencileri evlerine bırakmak için yola çıktı. Değirmenönü Caddesi'ne gelen servis, bu sırada caddede dönüş yapmaya çalışan 34 PU 7775 plakalı otomobile sol taraftan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan minibüs, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrasında olay yerine tedbiren sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, korku yaşayan öğrencilerle ilgilendi.

Öğrenciler daha sonra başka bir servis aracıyla evlerine gönderildi. Kaza yapan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.