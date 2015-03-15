Akıl almaz ölüm

Kütahya'dan Bulgaristan'a doğru yola çıkan 43 U 4796 plakalı tırın sürücüsü İsmail Bağırgan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyrukta beklemeye başladı. Önündeki araçlar ilerlemesine rağmen hareket etmeyen tırın şoförünü uyandırmak üzere tırından inen Bağırgan, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 22 DV 167 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklenerek yaşamını yitirdi. Bağırgan'ın cesedi, Edirne Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kaza mahallinden 200 metre ileride kamyonetini terk ederek kaçtığı ileri sürülen kamyonet sürücüsünün yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 15.03.2015 14:48