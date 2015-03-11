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Akıl almaz kaza: 2 yaralı

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde, kırmızı ışık yanınca ani fren yapılarak durdurulan TIR'ın dorsesinden fırlayan 6 tonluk alüminyum rulo, yanında duran bir otomobilin arka kısmına düştü. Mucize eseri otomobil sürücüsü ile önde oturan kızı, kazadan hafif yaralı kurtuldu

Akıl almaz kaza: 2 yaralı

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde, kırmızı ışık yanınca ani fren yapılarak durdurulan TIR'ın dorsesinden fırlayan 6 tonluk alüminyum rulo, yanında duran bir otomobilin arka kısmına düştü. Mucize eseri otomobil sürücüsü ile önde oturan kızı, kazadan hafif yaralı kurtuldu

11 Mart 2015 Çarşamba 15:02
Akıl almaz kaza: 2 yaralı
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KAZA, bugün saat 09.00 sıralarında, İzmir-İstanbul Karayolu Gölmarmara Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan aldığı alüminyum rulo yükünü İzmir'e götüren Ali Yücetürk, yönetimindeki 06 HC 0955 plakalı TIR ile kavşağa yaklaştığında, kırmızı ışığın yandığını gördü. Yücetürk'ün ani fren yapması üzerine dorsedeki alüminyum rulo, aracın sağ ön kasa kilidini aşırı yüklenme sonucu kırdı. Kasa kapağının açılmasıyla birlikte 6 tonluk alüminyum rulolardan biri, dışarı savrularak kırmızı ışıkta kızı Halise Kocaoğlan (17) ile birlikte bekleyen Mehmet Emin Kocaoğlan (52) yönetimindeki 35 VSR 29 plakalı otomobilin üzerine düştü. Alüminyum rulonun şans eseri otomobilin arka kısmına düşmesiyle faciadan dönüldü. Hafif yaralanan Mehmet Emin Kocaoğlan ve kızı Halise Kocaoğlan ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Alüminyum rulo, vinç yardımıyla otomobilin üzerinden alındı. Çağrılan çekici de otomobili yoldan kaldırdı. Gözaltına alınan Ali Yücetürk, emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: (DHA)
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Son Güncelleme: 11.03.2015 14:05
Anahtar Kelimeler:
İstanbulİzmirKaza
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