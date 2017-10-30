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Akıl almaz dolandırıcılık: Savcının koruması da kurban!

Dolandırıcılar bu kez 'ikiz telefon hatları' ile çok sayıda kişinin banka hesaplarını boşalttı. Ele geçirdikleri kredi kartları ile sanal bir mağazadan onlarca 84 çamaşır makinesi ve onlarca bilgisayar parçası aldılar. Dolandırılan kişiler arasında Mardin’de görevli bir cezaevi savcısının koruması da var

Akıl almaz dolandırıcılık: Savcının koruması da kurban!

Dolandırıcılar bu kez 'ikiz telefon hatları' ile çok sayıda kişinin banka hesaplarını boşalttı. Ele geçirdikleri kredi kartları ile sanal bir mağazadan onlarca 84 çamaşır makinesi ve onlarca bilgisayar parçası aldılar. Dolandırılan kişiler arasında Mardin’de görevli bir cezaevi savcısının koruması da var

30 Ekim 2017 Pazartesi 06:48
Akıl almaz dolandırıcılık: Savcının koruması da kurban!
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MİLYONLARCA kişiye ait kişisel bilgiler, başta bankalar ve GSM şirketler olmak üzere çeşitli kurumların elinde. Bu bilgilerin güvenliğine ilişkin bir takım önlemlerAkıl almaz dolandırıcılık: Savcının koruması da kurban
alınsa da, dolandırıcıların eline geçilmesinin de önüne geçilemiyor.

TELEFON HATTINI İPTAL ETTİLER
Son olayda, Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan birbirinden habersiz çok sayıda kişi, dolandırıcıların kurbanı oldu. Hürriyet’in edindiği belgelere göre, dolandırıcılar bu kez Van, Bursa, İzmir, Nevşehir, Mardin gibi illerde yaşayan bazı kişilerin hesaplarını aynı gün ele geçirdi. Bu kez uygulanan yöntemin ilk aşamasını yedek sim kart çıkarılması oluşturdu. Söz konusu kişilere ait telefon hattını iptal ettiren dolandırıcılar yedek hat çıkardı.

HEPSİ AYNI BANKADAN
Dolandırıcılar çıkardıkları yedek hatlarla, söz konusu kişilerin çalıştığı banka ile temasa geçtiler. Tamamı aynı bankadan yapılan işlemlerde dolandırıcılar kendilerini, gerçek hesap sahibi olarak tanıttı. Bazı kişilerin vadeli hesapları bozuldu bazı kişilerin bankadaki 'esnek hesap' adı verilen hesabında bulunan paraları kredi kartına aktarılarak limit oluşturuldu ve bu sayede alışveriş yapıldı. Yapılan tüm alışverişleri de, çok sayıda sanal mağazanın içinde bulunduğu bir site üzerinden yapıldı.

ONLARCA ÇAMAŞIR MAKİNESİ… 
Dolandırıldıklarını fark eden kişiler savcılıklara ve mahkemelere başvurdu. Beş kişiye ait kredi kartlarından yapılan harcamanın tutarı 112 bin 800 TL. Bu tutar ile yapılan alışverişte ise 84 adet bulaşık makinesi ve 42 adet bilgisayar parçasının alındığı anlaşıldı. Ürünlerin tesliminde de, hesap bilgilerini ele geçirdikleri kişiler adına çıkarılan sahte kimlikler kullanıldı. Ele geçirilen hesaplara ilişkin işlemlerin yapıldığı tarih ise 31 Ağustos…

ANNEMİN KIZLIK SOYADINI…
Kredi kartından 20 bin TL’lik alışveriş yapılan Veysel Yavaş, yapılan işlemlerin profesyonel kişilerce gerçekleştirildiği düşüncesinde. Yavaş “Dolandırıcılar benim yerime çalıştığım banka ile dakikalarca telefonda görüşmüş. Yapılan bu kadar işlem için bankadan, annemin kızlık soyadının sorulmuş olması muhtemel. Bu bilgi ise bir tek bankada ve hat aldığım GSM şirketinde bulunuyor. Bu durumda aklıma, bankadan birilerinin de bu çete ile irtibatta olduğu kuşkusu geliyor” dedi. Yavaş konu ile ilgili hem savcılığa hem de ödemenin iptali için mahkemeye başvurduğunu söyledi.

ÇOCUĞUMUN OKUL PARASIYDI 
Hesabında 36 bin liralık alışveriş yapılan öğretmen Cesim Yarız ise, “Hesabımda biriken bir miktar param vardı. Vadeli hesapta bulunuyordu. Bu hesabımı da bozmuşlar ve harcama yapılmış. Ki o para ile kızımı üniversiteye gönderecektim ancak durum böyle olunca okul kaydını yapamadım” şeklinde konuştu.

CEZAEVİ SAVCININ KORUMASI DA
Mardin Cezaevi savcısının koruması Murat Key’in kredi kartından ise 20 bin TL’lik bir harcama yapılmış. Key, sorumluların bulunması için savcılığa verdiği ifadesinde “Benim bu alışverişlere yönelik bankaya bildirdiğim 0542 … .. 00 numaralı telefonuma bu alışverişlere ilişkin şifre gelmedi” dedi. Benzer şekilde Nevşehir Avanos’ta yaşayan Ercan Ayan’ın hesabından 16 bin 800 TL, Bursa Mudanya’da yaşayan Mesut Küçükçınar’ın hesabından ise 20 bin TL’lik alışveriş yapılmış. Anılan kişilerin de savcılıklara suç duyurusunda bulundukları anlaşıldı.

Konu ile ilgili savcılıklara yapılan suç duyuruları nedeni ile soruşturmalar sürerken, bankaya karşı da çeşitli illerde dava açıldığı anlaşıldı. 

Kredi kartı dolandırıcıları , Sim kart kopyalama , Siber suçlar
 

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Anahtar Kelimeler:
Dolandırıcılık
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