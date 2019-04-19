Akdeniz Üniversitesi eski rektörüne FETÖ'den hapis cezası

ANTALYA'DA FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, 14 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen eylül ayında tahliye edilen AÜ eski rektörü İsrafil Kurtcephe’nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsrafil Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı.

Eski rektör ve avukatları, saat 10.00’da başlayan duruşmada, savcının, sanığın ‘terör örgütü üyeliği’nden yargılanmasına yönelik mütalaasına karşı yaklaşık 5 saat savunma yaptı. Duruşmaya üç kez ara veren mahkeme heyeti, saat 17.00’de kararını açıkladı. Heyet, eski rektör İsrafil Kurtcephe’yi ‘terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Duruşma sonunda konuşan İsrafil Kurtcephe’nin avukatlarından Ali Çelik, duruşmada delil tartışmasının düzgün yapıldığını belirterek, “Ortaya konulan deliller, soruşturma aşamasındaki şüpheyi neredeyse tümüyle ortadan kaldırdı” dedi. Duruşmalarda dinlenen tanıkların en aleyhte olanlarının bile İsrafil Kurtcephe’nin FETÖ ile bağlantısı olmadığını ve bu konuda herhangi bir bilgileri bulunmadığını söylediğine dikkati çeken avukat Ali Çelik, “Biz bu kararın Bölge Adliye Mahkemesinde ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Kurtcephe eninde sonunda beraat edecektir” diye konuştu.