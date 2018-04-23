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Akaryakıt pompa görevlisi trafik kazasında can verdi

Antalya’nın Aksu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Akaryakıt pompa görevlisi trafik kazasında can verdi

Antalya’nın Aksu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:11
Akaryakıt pompa görevlisi trafik kazasında can verdi
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KAZA, saat 09.00 sıralarında, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Özkarayolular Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompacı olarak çalıştığı akaryakıt istasyonundan evine gitmek üzere yola çıkan Burhan Çiftçi'nin (24) kullandığı 07 NUV 39 plakalı motosiklet, Medine Sena K. (34) yönetimindeki 34 SF 0811 plakalı otomobile çarptı. Motosikletiyle kaldırıma fırlayan Çiftçi, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası haber verilmesi üzerine annesiyle olay yerine gelen Hakan Çiftçi, kardeşi Burhan Çiftçi'nin cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Hakan Çiftçi, kendisine engel olmaya çalışan polislere rağmen kardeşinin cenazesine son kez bakıp, uzun süre gözyaşı döktü. 
Polis, otomobil sürücüsü Medine Sena K.'yi gözaltına alırken, Burhan Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAksuPompaTrafik Kazası
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