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AK Partili Başkan kendisini kaçırmak isteyenleri böyle kandırdı

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Ak Partili Münür Şahin’in yolunu kesip,bıçak zoruyla otomobile bindirmek isteyen 4 kişi gözaltına alındı. Başkan Şahin, "Ellerinden kurtularak sanki silah varmış havası yarattım. 'Yerinizden kıpırdamayın ben de boş değilim' deyince kıpırdayamadılar. Diğer elimle de şoförü aradım" açıklaması yaptı

AK Partili Başkan kendisini kaçırmak isteyenleri böyle kandırdı

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Ak Partili Münür Şahin’in yolunu kesip,bıçak zoruyla otomobile bindirmek isteyen 4 kişi gözaltına alındı. Başkan Şahin, "Ellerinden kurtularak sanki silah varmış havası yarattım. 'Yerinizden kıpırdamayın ben de boş değilim' deyince kıpırdayamadılar. Diğer elimle de şoförü aradım" açıklaması yaptı

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:19
AK Partili Başkan kendisini kaçırmak isteyenleri böyle kandırdı
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OLAY, dün gece Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Ak Parti Genişletilmiş İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısı’na katılan Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’i il merkezine uğurladıktan sonra yürüyerek evine gitmek istedi. Bu sırada Şahin’in önünü kesen 4 kişi iddialara göre hal binasındaki kantar işletmesinin kendilerini verilmesini istedi. Madde bağımlısı olduklarıÿiddia edilen ÿM.G.E., Ö.T., O.K. ve Z.M. adlı şüpheliler başkan Şahin’i zorla otomobile bindirmek istedi. Münür Şahin de şüphelileri, eline beline atıp tabanca olduğunu söyleyerek yanından uzlaştırdı, ardından cep telefonuyla polisi ve şoförünü aradı. Kısa sürede gelen polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Şüpheliler M.G.E., Ö.T., O.K. ve Z.M. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi

BAŞKAN: OSMANELİ'YE YÖN VERMEK İSTEYENLERİN OYUNU

Şüphelilerden şikayetçi olan Belediye Başkanı Münür Şahin adliye önünde yaptığı açıklamada, gecen evine giderken takip edildiğinin farkına vardığını söyleyerek yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Birden önüme çıkıp arabaya bindirmek istediler. Direnince başarılı olamadılar. Daha sonra tehdit edip bıçakla saldırdılar. Ellerinden kurtularak sanki silah varmış havası yarattım. 'Yerinizden kıpırdamayın ben de boş değilim' deyince kıpırdayamadılar. Diğer elimle de şoförü aradım. Daha sonra onunla beraber emniyet ekipleri de geldi. Kendilerine de çok teşekkür ederiz. İnşallah hak ettikleri cezayı bulurlar. Bu olaydan hepimiz üzgünüz. Bir kez daha söylüyorum, bu münferit bir olaydır. Mafyavari düşüncelerle Osmaneli'ye yön vermek isteyenlerin bir oyunudur. Biz ne bu oyunlara geliriz, ne de bu konularda pabuç bırakırız. Hal de olacak, yanında kantarı da olacak, bunları da belediye işletecek."

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AK Partili Başkan
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