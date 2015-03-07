AK Parti'li adayın acı sonu

EDİNİLEN bilgiye göre, milletvekili aday adayı olan Uçar, seçim çalışması sırasında çevresindekilere yorgun olduğunu söyleyerek, dinlenmek için evine gitti. Uçar, akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.

Ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uçar'ın cenazesi Buğdaylı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Uçar'ın kardeşi Çetin Uçar'ın da 1999 yılındaki seçimlerde milletvekili adayı olduğu ve seçim çalışması sırasında öldüğü öğrenildi.