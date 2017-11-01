Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113024
ALTIN
156.530
DOLAR
3.8151
STERLİN
5.0594
EURO
4.4356
2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
2 Kasım 2017 Antalya -...
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha...
Flaş Haber
Alanya'da 'Bylock' operasyonu
Kapat
banner468

Ailelere 'Uyuşturucu’ uyarısı

Uyuşturucu madde kullanımı ve zararlarıyla ilgili 1994 yılından bu yana verdiği 876 seminerde yaklaşık 500 bin kişiye ulaşan emekli polis, bağımlı danışmanı ve adli bilişim uzmanı İsa Altun, ailelerin çocuklarının bağımlı olduğunu en az 2 yıl sonra fark edebildiğini söyledi

Ailelere 'Uyuşturucu’ uyarısı

Uyuşturucu madde kullanımı ve zararlarıyla ilgili 1994 yılından bu yana verdiği 876 seminerde yaklaşık 500 bin kişiye ulaşan emekli polis, bağımlı danışmanı ve adli bilişim uzmanı İsa Altun, ailelerin çocuklarının bağımlı olduğunu en az 2 yıl sonra fark edebildiğini söyledi

01 Kasım 2017 Çarşamba 21:32
Ailelere 'Uyuşturucu’ uyarısı
banner404

30 YIL emniyet teşkilatında görev yaptıktan sonra emekli olan bağımlı danışmanı ve adli bilişim uzmanı İsa Altun, uyuşturucu mafyasının hedefinde gençlerin yer aldığını belirtti. Suç örgütlerinin 18 yaşından küçük çocukları kullandığını aktaran Altun, "Çünkü bunların cezai ehliyeti yok. Bu çocuklar kolayca etki altında kaldığından kolayca suç unsurlarına bulaşabiliyor" dedi. Bonzai, flakka gibi uyuşturucu hapların artık daha kolay ulaşılabilir olduğunu kaydeden Altun, aileleri uyardı. Gençlerin sosyal medya üzerinden birbirine ulaştığını ve birbirlerini bağımlı yaptıklarını anlatan Altun, “İlk maddeyi ücretsiz vermek suretiyle bağımlı yapılıyor çocuklar. Ergenlik dönemi merak ve arayışın en üst seviyede olduğu dönem. Bu süreci takip eden uyuşturucu sektörü milyar dolarların döndüğü bu piyasada her sene piyasaya yeni maddeler sürüyor. Sosyal medya ve internetin de etkisiyle bu maddelere ulaşmak basitleşiyor" diye konuştu.
BONZAİNİN TARİFİ İNTERNETTE VAR
Madde bağımlılığı ve adli bilişim alanında 5 kitap yazan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bonzai en ucuz uyuşturucu hap. Sadece 3 TL. Ve ne yazık ki günümüzde çocuklar bonzaiyi kendileri üretir hale geldi, çünkü internette bunun tarifi var. Polis ilgili sosyal medya hesabını engelliyor ama ertesi gün başka isimler altında yeni hesaplar açılıyor. Son dönemde flakka çıktı. Kimyasal bir sentetik uyarıcı olan flakka, görünüm olarak tuz tanelerine benziyor. Kalp hızında artış yaptığından kalp krizine de yol açıyor. Madde alındıktan sonra halüsinasyon görmeye başlayan kullanıcı saldırganlık, acıya duyarsızlık, halüsinasyona bağlı aşırı güçlü, bilinç kaybı ve duygu durum bozukluğu gibi davranışlar içine girebiliyor. Böbreklerde kalıcı hasar bırakan flakka beyinde kalıcı hasar bırakıp ilk defa kullanan bazı gençlerde öldürücü olabiliyor."
Günümüzde çocukların internetle büyüdüğüne dikkat çeken Altun, “İnternet bir anlamda sokağı eve getirmek demek. Uyuşturucu maddelerin pazarlandığı alan sosyal medya. Ailelerin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Bağımlı aileleri çocuklarının bağımlı olduğunu en az 2 yıl sonra fark edebiliyor. Nedeni ise çocuklarına uyuşturucuyu yakıştıramıyorlar. Sosyal medyada benim tespit edebildiğim 701 sayfada uyuşturucu madde satışı gerçekleştiriliyor. Bağımlılıkla mücadelede önleme çalışmaları tedavi etmekten daha kolaydır" diye konuştu.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucuİsa Altun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tam 7 yıl sonra yakalandı
Tam 7 yıl sonra yakalandı
Alanya'ya sevk edilen genç kurtarılamadı
Alanya'ya sevk edilen genç kurtarılamadı
Alanya'da 'Bylock' operasyonu
Alanya'da 'Bylock' operasyonu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim