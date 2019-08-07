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Ağrı'da terör operasyonu: 10 tutuklama

Ağrı Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

ASAYİŞ 07.08.2019, 14:28 07.08.2019, 14:33 Osman Abaz
Ağrı'da terör operasyonu: 10 tutuklama
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AĞRI Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek, faaliyetlerinin engellenmesine ve Patnos ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan, ayrıca PKK/KCK terör örgütü propagandasına dönüşen eylem etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik 2 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

#operasyon #propaganda #Patnos #deşifre #terör örgütü #PKK/KCK
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