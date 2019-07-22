Ağırlaştırılmış müebbet istendi

İFADESİNDE olay saatinde bir kadınla cinsel ilişki yaşayıp Alanya'ya döndüğünü söyleyen Veysel Y.'nin sözlerinin gerçek olmadığını apartmana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya koydu.

Olay, geçen 29 Nisan günü saat 01.40 sıralarında Muratpaşa, Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'da oturan Veysel Y., 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun başka biriyle evleneceğini öğrendi. Bunun üzerine Gülhanım Doğu'nun işe geliş gidiş saatleri ile kaldığı evi tespit etti. Olay gecesi de Doğu'nun evinin bulunduğu Kızılarık Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde saklanarak, kadının işten gelmesini bekledi. Servisten inip apartmana giren Gülhanım Doğu'ya saldıran Veysel Y., eski eşini 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Doğu, cep telefonundan evlilik hazırlığı yaptığı Mehmet Fahrettin P.'yi aradı ancak konuşamadı. Mehmet Fahrettin P., Doğu'nun küçük kızı N.Y. ile indiği apartman girişinde evleneceği kadını kanlar içinde buldu. Özel hastaneye kaldırılan Gülhanım Doğu, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Veysel Y. ise Alanya'da yakalanarak, tutuklandı. Veysel Y., savcılık sorgusunda cinayeti işlemediğini öne sürerek, arkadaşından aldığı araçla Alanya'dan Antalya'ya gittiğini, eşinin evine yakın bir noktada anlaştığı bir kadın ile 100 TL karşılığında ilişki yaşayıp, geri döndüğünü iddia etti.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ise Veysel Y.'nin cinayeti nasıl işlediği tüm ayrıntılarıyla ortaya koydu. İddianameye göre, boşandıktan sonra Alanya'da yaşamaya başlayan Veysel Y., olay günü arkadaşına ait 07 HSN 45 plakalı aracı 'Kadın arkadaşımla buluşacağım' diyerek emanet aldı. Ardından da Antalya'ya gitti. Yolda küçük kızı N.Y.'yi telefonla arayan Veysel Y., Antalya Havalimanı'nda temizlik işçisi olarak çalışan eski eşinin eve geleceği saati öğrendi. Aracı sokağa park eden Veysel Y. apartmanın girişine saklandı. Servisten inip apartmana giren Doğu'ya saldırdı.

'DEFALARCA BIÇAKLADI'

İddianamede sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğine vurgu yapılarak, şöyle dendi: “Şüphelinin eylemini gerçekleştirmeden önce plan yaptığı, maktulün yolunu gözlediği, arkadaşından ödünç araç aldığı, cep telefonunu bu saatler arasında özellikle kapalı tuttuğu, maktulun apartmana girişi sırasında gecenin geç saatinde en savunmasız olduğu anında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü, ayrıca tanık sıfatı ile beyanı alınan maktulun kızları ve evleneceği kişinin de şüphelinin maktulu evleneceği için defalarca kez tehdit ettiği kanaatine varılmıştır. Şüphelinin olay yerine geliş ve maktulu vurduktan sonra da dışarı çıkış görüntülerinin tespit edildiği, ardından Alanya’ya dönen şüphelinin burada aracını aldığı arkadaşı Mehmet T.'yi arayarak 'Senlik bir şey yok. Ben eşimi bıçakladım' diyerek suçu kendisinin işlediğini itiraf ettiği sonucuna varılmıştır."

'ANNEMİN KİMSEYLE HUSUMETİ YOKTU'

İddianamede Doğu'nun kızları Tuğba A. ve N.Y. ile evlenme hazırlığı yaptığı Mehmet Fahrettin P.'nin ifadeleri de yer aldı. Tuğba A. “Dört yıl kadar önce, babam boşanırken, benim düğünümü kastederek, annemi 'Sana kızının düğününü göstermeyeceğim, seni öldüreceğim' diye tehdit ediyordu. Olay günü haber verilmesi üzerine annemin kaldığı eve gittim. Annem kanlar içerisindeydi. Son nefesini veriyordu. Kendisini vuranla ilgili bir şeyler söylemek üzereyken konuşamadı. Babamın binaya giriş kamera görüntüleri gösterildi. Kendisini teşhis ettim. Annemi, babamın öldürdüğünü düşünüyorum. Annemin başka kimseyle husumeti yoktu. Olaydan bir süre önce annem telefonda ağlayarak, 'Kız kardeşin babanda kalacakmış, babanın benden istediği bir can, onu da alsın kurtulayım' demişti. Babamdan şikayetçiyim" diye konuştu. 'Tasarlayarak öldürme' suçundan hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenilen Veysel Y.'nin yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde başlanacak.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 21:58