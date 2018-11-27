Ağıl sahibi koyun hırsızlarını faka bastırdı

OLAY Oymapınar Mahallesi’nde dün gece yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oymapınar Barajı nizamiyesine 100 metre mesafede bulunan Adem Tüter’e ait içinde 250 koyunun bulunduğu ağıla gelen 3 kişi koyunları kamyona yüklemeye başladı. Bir vatandaşın ağılın önünde kamyonu görerek haber verdiği ağıl sahibi Adem Tüter’in olay yerine gelmesiyle 2 kişi kaçarak izini kaybettirdi. Kamyon şoförü M.K, ağıl sahibi ve ailesinin yardımıyla ağıldan çıkamadan yakalanıp jandarmaya teslim edildi.

Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen ağıl sahibi Adem Tüter, geldiğinde 4 tane koyununun kamyona yüklenmiş olduğunu, 2 gencin elinde de birer koyun olduğunu belirterek "Bunlar nasıl insan anlayabilmiş değilim. Eğer haberim olup ağıla gelmeseydim şu an ağıldaki koyunlarım çalınmış olacaktı. Şans eseri koyunlarımı kurtarmış oldum" dedi.

Olayı duyan mahalle sakinleri ağılın bulunduğu bölgeye akın ederken, jandarma ekipleri kamyon şoförü ve ağıl sahibinin verdiği bilgiler doğrultusunda kimliklerini belirlediği daha önceden de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen A.O.T. ve A.G.’yi evlerinde yakaladı.

Geceyi nezarette geçiren kamyon şoförü M.K. ile A.O.T. ve A.G.’nin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor