Ağacın altında kalıp öldü

09 Mart 2015 Pazartesi 18:53
BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, 112 şoförünün kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetmesi dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı. Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Heykel 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapan Ahmet Atlas (59), nöbet izinli olduğu 9 Mart Pazartesi günü, öğle saatlerinde, Osmangazi Soğukpınar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ağaç keserken, ağacın üstüne devrilmesi neticesinde Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Yapılan müdahalelere rağmen Atlas hastanede hayatını kaybetmiştir. 30 senedir 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görev yapan Ahmet Atlas’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Atlas’ın cenazesi yarın Soğukpınar Merkez Camii’nde kılınacak öğlen namazını müteakip defnedilecektir” denildi.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 17:54