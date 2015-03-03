Ağaca çarptı, otomobili bırakıp kaçtı

KAZA , saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 42 HB 215 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazanın ardından aracından çıkan sürücü, otomobilini bırakarak olay yerinden ayrıldı. Arkasından koşan vatandaşların kendisine seslenmesi üzerine kolunu tutarak koşmaya başlayan sürücü, kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarından sürücünün araçtan çıkarak ara sokağa doğru kaçtığını öğrendi. Görgü tanıklarının ifadesi üzerine ekipler, sürücünün kaçtığı yönde arama çalışmaları yaptı. Polisin araçta yaptığı incelemede içki kutularının bulunması dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.