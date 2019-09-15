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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada, 2 yaşındaki Perisu Kanak yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı

ASAYİŞ 15.09.2019, 08:56 15.09.2019, 10:43
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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KAZA, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Kütahya karayolunun 32'nci kilometresindeki Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Barış Gökçe'nin kullandığı İstanbul Kalesi firmasına ait 34 HS 2100 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıktıktan sonra, şarampolden devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi, yolculardan Perisu Kanak adlı kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 40 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

'CAMDAN FIRLADIM'

Otobüsün yolcularından Samet Çağrı, kazanın saat 06.40 sıralarında meydana geldiğini, bu sırada uyanık olduğunu belirterek, "Bir anda araba sağa sola yalpaladı. Sonra şarampolde devrildi. Ben camdan fırladım. Yaralıları çıkarmaya başladım. Her şey bir anda oldu" dedi.

LASTİĞİ DE PATLAMIŞ

İstanbul- Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Gebze yakınlarında sol arka lastiklerinden birinin patladığı, lastiğin değiştirilmesinin ardından yola devam edildiği öğrenildi.

#otobüs #Afyonkarahisar
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