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Afyonkarahisar'a yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü feci şekilde kaza yaptı

ASAYİŞ 15.09.2019, 08:56 15.09.2019, 08:59
Afyonkarahisar'a yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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EDİNİLEN ilk bilgilere göre, Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

#Afyonkarahisar #otobüs
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