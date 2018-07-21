Adnan Oktar'ın evinden 1 kamyon seks kasedi çıktı

ADNAN Oktar'ın Beykoz'da şantaj amaçlı olarak çektiği öne sürülen dijital kayıtların tutulduğu depo bulundu. Depoda bulunan 1 kamyon dolusu 2 bin 500 adet hard disk, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına el konuldu. Şantaj için kullanıldığı öne sürülen görüntülerin de bulunduğu dijital materyallerin deşifre edilmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde özel ekip oluşturuldu.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Ümraniye'de bir depoda ele geçirdiği dijital arşivin incelemesinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. Örgütün erkek üyelerinin kadınlarla birlikte olduğu görüntülerin olduğu iddia edilirken, dijital arşivle ilgili incelemenin kurulan özel ekip tarafından sürdüğü bildirildi.

1 KAMYON DOLUSU DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubunun şantaj amaçlı çektiği öne sürülen görüntü ve dijital kayıtların bulunduğu depoyu tespit etti. Beykoz'da bulunan depoda yapılan aramada 1 kamyon dolusu bilgisayar, hard disk, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.