Adliyede kadın avukata saldıran sanığa 31 bin TL ceza

İSTANBUL Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Şubat 2014’te görülen yargılamada, o tarihte 17 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 56 yaşındaki E.A., 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adliyede kadın avukata saldıran sanığa 31 bin TL cezaE.A., duruşma çıkışı kızının avukatlarından Serap Kaya’yı görünce çıldırdı. Meslektaşlarıyla birlikte karar metnini okuyan Kaya’nın üzerine yürüyen E.A., “O..., seni geberteceğim!” diye bağırdı. Kaya’nın saçını kavrayan E.A., beline vurduğu kadın avukatı yerlerde sürükledi. Kaya araya polislerin girmesi sayesinde E.A.’nın elinden kurtuldu. E.A., ifadesinde, avukatın kendisine gülmesi üzerine şuurunu kaybettiğini ileri sürerek, “Ne yaptığımı hatırlıyorum” dedi.

E.A.’ya ‘görevli memuru yaralama, hakaret ve tehdit’ suçlarından dava açıldı. İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ne görülen yargılama, 3 Kasım’da bitti. Mahkeme; üst sınırdan ceza vererek, ‘yaralama’ suçundan 8100 TL, “Seni geberteceğim” diye tehdit ettiği için 8100 TL, “O...” diye hakaret ettiği için 15 bin TL para cezasına mahkum edildi. Cezaların 24 taksitte ödenmesi kararlaştırıldı.



