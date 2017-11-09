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Adliyede kadın avukata saldıran sanığa 31 bin TL ceza

Üç yıl önce, öz kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla 18 yıla mahkum edildiği için duruşma çıkışı kızının avukatını “O... seni geberteceğim” diyerek saçlarından sürükleyen E.A. adlı muhtara ‘yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlarından 31 bin 200 TL para cezası verildi

Adliyede kadın avukata saldıran sanığa 31 bin TL ceza

Üç yıl önce, öz kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla 18 yıla mahkum edildiği için duruşma çıkışı kızının avukatını “O... seni geberteceğim” diyerek saçlarından sürükleyen E.A. adlı muhtara ‘yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlarından 31 bin 200 TL para cezası verildi

09 Kasım 2017 Perşembe 10:41
Adliyede kadın avukata saldıran sanığa 31 bin TL ceza
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İSTANBUL Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Şubat 2014’te görülen yargılamada, o tarihte 17 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 56 yaşındaki E.A., 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adliyede kadın avukata saldıran sanığa 31 bin TL cezaE.A., duruşma çıkışı kızının avukatlarından Serap Kaya’yı görünce çıldırdı. Meslektaşlarıyla birlikte karar metnini okuyan Kaya’nın üzerine yürüyen E.A., “O..., seni geberteceğim!” diye bağırdı. Kaya’nın saçını kavrayan E.A., beline vurduğu kadın avukatı yerlerde sürükledi. Kaya araya polislerin girmesi sayesinde E.A.’nın elinden kurtuldu. E.A., ifadesinde, avukatın kendisine gülmesi üzerine şuurunu kaybettiğini ileri sürerek, “Ne yaptığımı hatırlıyorum” dedi.

E.A.’ya ‘görevli memuru yaralama, hakaret ve tehdit’ suçlarından dava açıldı. İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ne görülen yargılama, 3 Kasım’da bitti. Mahkeme; üst sınırdan ceza vererek, ‘yaralama’ suçundan 8100 TL, “Seni geberteceğim” diye tehdit ettiği için 8100 TL, “O...” diye hakaret ettiği için 15 bin TL para cezasına mahkum edildi. Cezaların 24 taksitte ödenmesi kararlaştırıldı.


 

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Son Güncelleme: 09.11.2017 10:44
Anahtar Kelimeler:
Avukata SaldırıIstismar Sanığı
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