Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108467
ALTIN
154.817
DOLAR
3.7769
STERLİN
4.9824
EURO
4.3904
31 Ekim 2017 Alanya- Antalya Hava Durumu
31 Ekim 2017 Antalya -...
Kadın hastaya vajinal yolla böbrek nakli yapıldı
Kadın hastaya vajinal yolla böbrek...
30 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Adana’da 36 saat nöbet tutan asistan doktor intihar etti

Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli 26 yaşındaki asistan doktor Ece Ceyda Güdemek, 6'ncı kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Dr. Güdemek'in intiharının ardından bazı yakınları da sosyal medyada genç doktorun çok ağır koşullarda çalıştığını ve 36 saat nöbet tuttuğunu iddia etti

Adana’da 36 saat nöbet tutan asistan doktor intihar etti

Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli 26 yaşındaki asistan doktor Ece Ceyda Güdemek, 6'ncı kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Dr. Güdemek'in intiharının ardından bazı yakınları da sosyal medyada genç doktorun çok ağır koşullarda çalıştığını ve 36 saat nöbet tuttuğunu iddia etti

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:46
Adana’da 36 saat nöbet tutan asistan doktor intihar etti
banner404

OLAY, dün merkez Seyhan İlçesi’nde meydana geldi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 2.5 aydır asistan olarak görev yapan Dr. Ece Ceyda Güdemek, binanın 6’ncı katındaki evinin balkonuna çıkıp, intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı genç doktor, kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Güdemek, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç doktorun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Gaziantep’e gönderildi.

İntihar etmeden önce bıraktığı notta, ailevi sorunları ve çalışma koşullarıyla ilgili şikayetleri olduğu ileri sürülen Dr. Ece Ceyda Güdemek’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Dr. Güdemek’in intiharının ardından bazı yakınları da sosyal medyada genç doktorun çok ağır koşullarda çalıştığını ve 36 saat nöbet tuttuğunu iddia etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İntiharNöbet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'daki otelci cinayetinin ayrıntılarını katil zanlısı anlattı
Alanya'daki otelci cinayetinin ayrıntılarını katil zanlısı anlattı
Aylık 6 bin TL kazanan pişkin dilenci: Dilenmek varken neden çalışayım
Aylık 6 bin TL kazanan pişkin dilenci: Dilenmek varken neden çalışayım
Alanya'da motosiklet sürücülerine 2 milyon TL ceza
Alanya'da motosiklet sürücülerine 2 milyon TL ceza

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim