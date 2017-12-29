Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı...
Apple özür diledi! 50 dolar indirim yaptı
Apple özür diledi! 50 dolar...
29 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Aralık 2017 Yeni Alanya...
29 Aralık 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Aralık Günlük Burç Yorumu

Adana'da eski eşini öldüren koca Antalya'da yakalandı

 Adana'da boşandığı ancak aynı evde yaşadığı eski eşini bıçaklayarak öldüren şahıs Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı. 

Adana'da eski eşini öldüren koca Antalya'da yakalandı

 Adana'da boşandığı ancak aynı evde yaşadığı eski eşini bıçaklayarak öldüren şahıs Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı. 

29 Aralık 2017 Cuma 11:23
Adana'da eski eşini öldüren koca Antalya'da yakalandı
banner404

OLAY, 23 Aralık’ta Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek çocuğu olan Gamze İlhan (28), 6 yıl önce eşinden boşandı. İlhan 1 yıl sonra bu kez Soner U. ile evlendi. Çift, Soner U.’nin borçları nedeniyle tedbir amacıyla geçtiğimiz yıl boşanmalarına rağmen, aynı evde birlikte yaşamaya devam etti. İlhan, sosyal tesislerde ev kiralayıp, burada diğer kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı.
Daha önce eşine haftalık 3 bin lira para veren Gamze İlhan, son dönemlerde bin lira vermeye başladı. İkili arasında bu nedenle tartışma çıkarken, İlhan ve Soner U.’nun da arası açıldı. Önceki akşam biri kadın 2 arkadaşlarıyla birlikte evlerinde alkol alan çift, para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Soner U. eşini darp etmeye başladı. Evdeki diğer arkadaşlarının araya girmesiyle Soner U. odadan çıkartılırken, İlhan da kendisini yatak odasına kilitledi. Soner U., mutfaktan aldığı bıçakla eşinin bulunduğu odaya zorla girip, onu tam 18 yerinden bıçakladı, ardından da olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. 
Katil zanlısı Soner U.’nun Side'de olduğu istihbaratını alan jandarma ekipleri Jale İnan Parkı yakınlarında bir eve operasyon düzenledi. Evde yakalanıp gözaltına alınan Soner U., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soner U.’nun bıçaklayarak öldürdüğü Gamze İlhan ile 3 ay önce Manavgat’ta tatil yaptığı belirlendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ÇukurovaAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Emniyeti'nden sıkı içki denetimi
Alanya Emniyeti'nden sıkı içki denetimi
Alanya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Alanya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Alanya'da polis-halk işbirliği toplantıları
Alanya'da polis-halk işbirliği toplantıları

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim