Adana'da eski eşini öldüren koca Antalya'da yakalandı

OLAY, 23 Aralık’ta Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek çocuğu olan Gamze İlhan (28), 6 yıl önce eşinden boşandı. İlhan 1 yıl sonra bu kez Soner U. ile evlendi. Çift, Soner U.’nin borçları nedeniyle tedbir amacıyla geçtiğimiz yıl boşanmalarına rağmen, aynı evde birlikte yaşamaya devam etti. İlhan, sosyal tesislerde ev kiralayıp, burada diğer kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı.

Daha önce eşine haftalık 3 bin lira para veren Gamze İlhan, son dönemlerde bin lira vermeye başladı. İkili arasında bu nedenle tartışma çıkarken, İlhan ve Soner U.’nun da arası açıldı. Önceki akşam biri kadın 2 arkadaşlarıyla birlikte evlerinde alkol alan çift, para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Soner U. eşini darp etmeye başladı. Evdeki diğer arkadaşlarının araya girmesiyle Soner U. odadan çıkartılırken, İlhan da kendisini yatak odasına kilitledi. Soner U., mutfaktan aldığı bıçakla eşinin bulunduğu odaya zorla girip, onu tam 18 yerinden bıçakladı, ardından da olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Soner U.’nun Side'de olduğu istihbaratını alan jandarma ekipleri Jale İnan Parkı yakınlarında bir eve operasyon düzenledi. Evde yakalanıp gözaltına alınan Soner U., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soner U.’nun bıçaklayarak öldürdüğü Gamze İlhan ile 3 ay önce Manavgat’ta tatil yaptığı belirlendi.