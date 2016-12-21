Acil serviste plakasız otomobil alarmı

OLAY, Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi üzerindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi girişinde saat 23.30'da meydana geldi. Hastane girişinde farları açık bir şekilde uzun süredir bekleyen kapalı kasa hafif ticari otomobili gören hastane güvenlik görevlisi durumdan şüphelenerek otomobili yakından inceledi.

Otomobilin eski ve plakalarının olmadığını gören görevli durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polisler otomobilin kapalı kasa olması nedeniyle bombalı terör eylemlerinde kullanılma ihtimalini değerlendirerek Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Yaklaşık yarım saat sonra eşi ve 2 çocuğuyla otomobilin yanına gelen 34 yaşındaki Sürücü Caner Çınar polisleri görünce otomobilin kendisine ait olduğunu belirterek ne olduğunu sordu. Polis ekipleri kapılarını açtırdığı otomobilin şasi numarasından bilgilerine ulaştı. Otomobilin trafikten çekilme belgesinin olduğunu tespit eden polisler, tutanak tutup çekici çağırdı.

Mecbur kalmasa plakasız trafiğe çıkmayacağını belirten sürücü Çınar, "Otomobili bir başkasından 5 bin TL'ye satın aldım. Ruhsat işlemleri devam ediyordu. Gece çocuğum rahatsızlanınca acil servise getirdim. Böyle dikkat çekeceği aklıma gelmedi" dedi.

Otomobil, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.