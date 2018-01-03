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'Acil'de skandal! Telefon ihbarıyla ortaya çıktı

Acil serviste sedyeden düşürülen kadın, 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Hastanın sedyeden düştüğü ise 1 ay sonra gelen telefon ihbarının ardından, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı

'Acil'de skandal! Telefon ihbarıyla ortaya çıktı

Acil serviste sedyeden düşürülen kadın, 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Hastanın sedyeden düştüğü ise 1 ay sonra gelen telefon ihbarının ardından, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı

03 Ocak 2018 Çarşamba 08:17
'Acil'de skandal! Telefon ihbarıyla ortaya çıktı
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MUĞLA'DA evde rahatsızlanarak yakınları tarafından Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen 72 yaşındaki Zeliha Üstündağ, 112 sağlık görevlilerince başka bir hastaneye sevk edilirken sedyeden düşürüldü. 4 çocuk annesi Zeliha Üstündağ, 15 gün kaldığı yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Zeliha Üstündağ'ın ölüm raporuna ise solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdiği yazıldı. Annesinin sedyeden düşürüldüğünü, olaydan 1 ay sonra gelen bir telefonla öğrenen Ayşegül Üstündağ Varna, sorumluların bulunması, annesinin gerçek ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla'daki Ortaca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

ŞÜPHEYLE YAŞAYAMAM

Ayşegül Üstündağ Varna, "Görüntüleri izlediğimde şok oldum. Ben şunu biliyorum annemi hastaneye getirdiğimizde durumu çok iyi değildi. Belki de rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirecekti. Onlar bilerek, isteyerek düşürdü demiyorum ama düşürüldüğünde herhangi bir hasar aldı mı, bunu öğrenmek istiyorum. Hasta yakını olarak benden de saklandı. Annemin ölümünde içimde şüphe kalmasın ve ben bu şüpheyle yaşamak istemiyorum. Adli Tıp Kurumu'na mı gidilecek, mezarı açılarak incelenecek mi ne yapılacaksa sonuna kadar yapılmasını istiyorum" dedi. Yeni Asır

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