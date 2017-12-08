Ablasını yürüyemez hale getirdi

OLAY, Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 1.5 ay önce, 'adam yaralamak' suçundan girdiği açık cezaevinden firar eden Barış G., aralarındaki husumet nedeniyle uzun süredir görüşmediği ablası Hatice Taner'in Ensar Sokak'taki evine gitti. Hatice Taner, tartıştığı kardeşi Barış G.'ye kendisini ihbar edip, yakalatacağını söyledi.
Duruma sinirlenen Barış G., montunun altından çıkardığı ucu kesik ruhsatsız av tüfeğiyle Hatice Taner'in bacaklarına 1 el ateş etti. Taner, saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanırken, silah sesi üzerine eve gelen komşuları Barış G.'nin elinden tüfeği aldı. Paniğe kapılan Barış G. olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatice Taner, ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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