Ablasını yürüyemez hale getirdi

Duruma sinirlenen Barış G., montunun altından çıkardığı ucu kesik ruhsatsız av tüfeğiyle Hatice Taner'in bacaklarına 1 el ateş etti. Taner, saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanırken, silah sesi üzerine eve gelen komşuları Barış G.'nin elinden tüfeği aldı. Paniğe kapılan Barış G. olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY, Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 1.5 ay önce, 'adam yaralamak' suçundan girdiği açık cezaevi nden firar eden Barış G., aralarındaki husumet nedeniyle uzun süredir görüşmediği abla sı Hatice Taner'in Ensar Sokak'taki evine gitti. Hatice Taner, tartıştığı kardeşi Barış G.'ye kendisini ihbar edip, yakalatacağını söyledi.

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