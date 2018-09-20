Abla kardeşe ruj değiştirme dayağı iddiası

KEPEZ ilçesi Altınova Sinan Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki Derya Tilki, geçen cuma günü aynı mahalledeki kapalı semt pazarına gitti. Aylardır aynı pazarcı esnafından alışveriş yapan Tilki, 10 liraya 2 adet kalem ruj alıp eve gitti. Evde aldığı rujların önceden aldığı rujlarla renklerinin tutmadığını gören genç kız değişim yapmak için pazara geri döndü. Değişim yapmak istediğini pazarcı E.Ç.’ye söyleyen Derya Tilki, ürünün açıldığını ve değişim yapılamayacağı cevabı aldı. Bu sırada pazarda bulunan evli ve bir çocuk annesi abla Remziye Esen, kardeşiyle pazarcı arasındaki sorunu çözmeye çalıştı. Sonuç alınamayınca abla kardeş ve esnaf arasında tartışma çıktı. Derya Tilki, olay yerinden ayrılmak isterken kazayla Pazar arabası kozmetik tezgahına takıldı. Olayın kasıtlı yapıldığını zanneden esnaf ve yanındaki eşi iddiaya göre abla kardeşe hakaret etti.



"Anneme küfür etti"

Annesine küfür edilmesine çok sinirlenen eski lisanslı boksör Derya Tilki, “İki ruju 10 liraya aldım. Eve gittiğimde rujlarını renklerinin aynı olmadığını fark ettim. Geri geldim pazara ve ürünü değiştirmek istedim. Deneme yapılan ürünün değiştirilemeyeceğini söylediler. Bu sırada ablam yanımdan geçerken olaya müdahil oldu. Ablama aldığım rujun ambalajsız satıldığını söyledim. Ablam da pazarcı ile sorunu çözmeye çalıştı. Ama esnaf ikna olmadı. Arka bölüme geçerken de pazar arabam tezgaha takıldı. Geri dönüşümüzde tekrar değişim yapmak istediğimizi söyledik. O da bana, 'Sana satılacak bir ürünüm yok.' dedi. Karısı hakaretler etmeye başladı. Anneme küfür edince, bende tezgahtaki rimeli kadının göbeğine attım” dedi.



"Sonuna kadar şikayetçiyiz"

Bunun üzerine pazarcı E.Ç.’nin sinirlendiğini ve ablasını geçip kendisine yumrukla vurduğunu ileri süren Derya Tilki, “Ablamı kenara atıp ağzıma vurdu, boğazıma sıktı. Kafamı demirlere vurdu. Belime vurdu. Yerlerde sürüklendik, dövdüler. Esnaflar kurtardı. Yoksa şuan hastanedeydik. Polise şikayette bulunduk. Davamızın sonuna kadar da takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.



"Makyajı bıraktı"

Olayın korkusunu halen yaşadığını dile getiren Derya Tilki, “ Birkaç yıldır makyaj yapıyordum. Artık bıraktım. Makyaj yapmayı seviyordum. Bu olaydan sonra makyajı bıraktım, soğudum. Ruju her elime aldığımda o talihsiz olay aklıma geliyor” diye konuştu.



"Bizi öldürebilirdi"

Abla Remziye Esen ise kardeşi ile pazarcı arasındaki sorunu çözmeye çalışmak için uğraştığını ancak başarılı olamadığını belirtti. E.Ç.’nin değiştirilecek ürünü olmadığını, parasıyla yeni ürün almaları gerektiğini söylediğini anlatan Esen, “ Sorunu çözemedik eşi bir anda hakaret etmeye başladı. Kardeşim darp edildi. Gücümüz yetmedi. Bende kolumdan yaralandım. Olay gününden beri uyuyamıyorum. Boğazından sıkılan kardeşim cam havliyle E.Ç.’nin ağzına gelen parmağını ısırdı. Öldürecekti kardeşimi, zaten boğazında iz var. Şikayetçiyiz. Hakkımızın sonuna kadar savunacağız. 10 liralık ruj adam da öldürebilirlerdi. O öfkeyle ne yaptığını bilmiyordu. Tüm pazarcı esnafı şahit” dedi.

İki kadının suçlamalarını kabul etmeyen E.Ç.’nin kardeşlerden şikayetçi olduğu öğrenildi.