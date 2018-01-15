Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 16 Ocak 2018 Salı
Günlük Burç Yorumu - 16...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 16 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
'Güneş kataraktı tetikliyor'
'Güneş kataraktı tetikliyor'
Gribi en hızlı şekilde atlatmak için öneriler
Gribi jet hızıyla atlatabilirsiniz!

Abisinin hayat savaşını böyle izledi

Konya'da kaza yapan TIR sürücüsü, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Abisinin kurtarılışını gözyaşları içinde izleyen kardeş için o dakikalar bitmek bilmedi

Abisinin hayat savaşını böyle izledi

Konya'da kaza yapan TIR sürücüsü, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Abisinin kurtarılışını gözyaşları içinde izleyen kardeş için o dakikalar bitmek bilmedi

15 Ocak 2018 Pazartesi 23:36
Abisinin hayat savaşını böyle izledi
banner404

KONYA'DA seyir halindeyken önündeki TIR'a çarptıktan sonra aracında sıkışan TIR sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

SEYİR HALİNDE KAZA YAPTILAR

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi üzerindeki Hüdai Caddesi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine giden Kenan A. idaresindeki 42 BTT 38 plakalı TIR, aynı yönde seyir halindeki Hasan A. idaresindeki 42 GM 978 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle tır sürücüsü Kenan A. koparak asfalta düşen kabinin içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Kenan A.'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine tek yönlü olarak kapattı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ABİSİNİN KURTARILMASINI BEKLEDİ

 İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada kabinde sıkışan Kenan A.'nın kardeşi olduğu öğrenilen Hasan A. da olay yerine geldi. Abisinin yanına gitmek isteyen Hasan A.'ya polisler engel oldu. Abisinin öldüğünü düşünen Hasan A.'ya polisler cep telefonuyla çektikleri görüntüleri göstererek sakinleştirmeye çalıştı. Olduğu yere çöküp kalan Hasan A., itfaiye ekiplerinin çalışmalarını çaresiz ve gözyaşları içinde izledi. Kabinde sıkışan TIR sürücüsü Kenan A., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sedyeye konulduktan sonra ambulansa taşınan yaralı tır sürücüsü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MERAKLILAR SÜREKLİ UYARILDI

Öte yandan, polis ekipleri alt geçitte meydana gelen kaza sonrası çevredeki vatandaşlara sürekli uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen meraklı vatandaşlar kaza sonrası yaşananları izlemeye devam etti. Bunun üzerine trafik polisi ekip aracından vatandaşların dağılması konusunda anons yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KonyaHayat Savaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da uyuşturucu satıcısına ilginç ceza
Alanya'da uyuşturucu satıcısına ilginç ceza
Tutuklandığını öğrenince adliyenin 3. katından atladı
Tutuklandığını öğrenince adliyenin 3. katından atladı
Günlerdir kayıp olan iş adamının cesedine ulaşıldı!
Günlerdir kayıp olan iş adamının cesedine ulaşıldı!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim