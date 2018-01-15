Abisinin hayat savaşını böyle izledi

KONYA'DA seyir halindeyken önündeki TIR'a çarptıktan sonra aracında sıkışan TIR sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

SEYİR HALİNDE KAZA YAPTILAR

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi üzerindeki Hüdai Caddesi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine giden Kenan A. idaresindeki 42 BTT 38 plakalı TIR, aynı yönde seyir halindeki Hasan A. idaresindeki 42 GM 978 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle tır sürücüsü Kenan A. koparak asfalta düşen kabinin içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Kenan A.'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine tek yönlü olarak kapattı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ABİSİNİN KURTARILMASINI BEKLEDİ

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada kabinde sıkışan Kenan A.'nın kardeşi olduğu öğrenilen Hasan A. da olay yerine geldi. Abisinin yanına gitmek isteyen Hasan A.'ya polisler engel oldu. Abisinin öldüğünü düşünen Hasan A.'ya polisler cep telefonuyla çektikleri görüntüleri göstererek sakinleştirmeye çalıştı. Olduğu yere çöküp kalan Hasan A., itfaiye ekiplerinin çalışmalarını çaresiz ve gözyaşları içinde izledi. Kabinde sıkışan TIR sürücüsü Kenan A., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sedyeye konulduktan sonra ambulansa taşınan yaralı tır sürücüsü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MERAKLILAR SÜREKLİ UYARILDI

Öte yandan, polis ekipleri alt geçitte meydana gelen kaza sonrası çevredeki vatandaşlara sürekli uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen meraklı vatandaşlar kaza sonrası yaşananları izlemeye devam etti. Bunun üzerine trafik polisi ekip aracından vatandaşların dağılması konusunda anons yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.