9 yaşındaki çocuk annesine kızdı intihar etti

19 Mart 2015 Perşembe 12:59
Edinilen bilgilere göre olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Caddesi 6. Karanfil Sokak Huzur Kent Sitesi 3. blokta dün gece saat 23.30’da meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi F.I., okul çıkışı ikamet ettiği evine döndü. Kısa süre sonra televizyonu açarak çizgi film izlemeye başladı. Annesinin ısrarla uyarmasına rağmen çizgi film izlemeye devam F.I., annesine bağırdı.
Anne, oğlu F.I.’ya 'Ders çalış biraz çizgi film izleme artık' demesi üzerine sinirlenerek kalkan F.I., odasına gitti. Bir süre sonra çocuğundan ses alamayan anne, oğlunun odasına gitti. Kapıyı açan anne, oğlu F.I.’nın ranzaya asılı bedeni ile karşılaştı. Aile, F.I.’yı özel hastaneye götürdü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 9 yaşındaki F.I. hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 12:00